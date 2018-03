Rodrigão pega lugar de Creedence no Guarani O time do Guarani foi confirmado pelo técnico José Macia, o Pepe, logo após o coletivo realizado na manhã de hoje, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Na prática, o técnico confirmou o que imaginava na teoria e a principal novidade para enfrentar o Juventude, domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul, será a volta do centroavante Rodrigão. Ele entra no lugar de Creedence, artilheiro do time na competição, com quatro gols. A alteração, em princípio, causou surpresa nos dois personagens envolvidos. Rodrigão vinha sendo preterido desde o início do Campeonato Brasileiro, talvez em virtude de seu alto salário, perto de R$ 50 mil. Recentemene ele fez um acordo para reduzir este valor em torno de 40%. Mas para o técnico Pepe, o atacante tem treinado muito bem. "Ele tem presença na grande área. Acho que chegou a hora dele entrar no time", disse Pepe. As outras mudanças já esperadas também foram confirmadas. Na defesa, Juninho cumpriu suspensão automática e volta no lugar de Nenê, que participou do empate com o Cruzeiro, em 1 a 1. Na lateral direita, Patrício ocupa a vaga de Simão, suspenso com três cartões amarelos. No meio-campo, Leandro Guerreiro fica com a vaga de Emerson, também com o terceiro amarelo. O desafio do Guarani é somar seu primeiro ponto fora de casa. Até agora foram três jogos e três derrotas, contra Grêmio, Atlético-MG e Criciúma. Mesmo assim, o time soma sete pontos.