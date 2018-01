Rodrigão perto de acordo com Guarani O atacante Rodrigão, que disputou o Campeonato Brasileiro deste ano pelo Botafogo, confirmou nesta sexta-feira que seu acerto com o Guarani está muito próximo de acontecer. O empresário do jogador, Éverton Ávila, também acredita em um final feliz na negociação e garante que há 99% de chances de Rodrigão defender o time de Campinas no próximo ano. "Existe uma boa possibilidade de eu jogar pelo Guarani em 2003. Falta apenas resolver alguns detalhes com o Saint-Etienne (clube que detém os direitos federativos do jogador), mas acredito que não haverá problemas, pois a transação não trará prejuízos para nenhuma das partes", admitiu o próprio artilheiro, de 24 anos e revelado pelo Santos. O atacante é um dos reforços pedidos pelo técnico Jair Picerni. Outro que praticamente definiu sua transferência para o estádio Brinco de Ouro é Lúcio, meia do Cruzeiro e que estava emprestado ao Botafogo-RJ. Até o momento já chegaram no Brinco de Ouro o goleiro Jean, o lateral Paulo Henrique, o zagueiro Paulão, o meia Esquerdinha e os atacantes Wágner e Rinaldo.