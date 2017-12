Rodrigão promete dedicação para conquistar os palmeirenses

O novo reforço do Palmeiras é grandalhão, mas de bobo não tem nada. Rodrigão, de 29 anos, sabe que desde a saída de Vágner Love, no já longínquo 2004, um atacante não se firma com a camisa 9 alviverde. Mesmo assim, ele promete tirar de letra a pressão da torcida, que, de modo geral, não ficou muito satisfeita com sua contratação. "Isso não é algo novo para mim. Já sofri pressão no Santos, no Internacional, no Botafogo, no Atlético Paranaense. Costumo dizer que o comportamento da torcida é reflexo do que o jogador faz dentro de campo. Se você joga bem, se dedica, a torcida reconhece", afirma o jogador, que promete muito espírito de equipe. "Quero deixar claro que não vou resolver sozinho. Tudo depende do comportamento do grupo." Rodrigão sabe que a fase do Palmeiras não é das melhores - o time está em 13.º lugar no Brasileiro, com apenas 8 pontos, e não vence há cinco jogos. Sua análise é parecida com a do técnico Caio Júnior. "Vi os últimos jogos, o time vem jogando bem, mas não está conseguindo os resultados. Não pode tomar gol, porque se abate", explica. Com apresentação marcada para segunda-feira, Rodrigão assistirá ao jogo contra o Corinthians, no sábado, que pode ser de vida ou morte. Promete estar à disposição rapidamente, um mês depois de deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. "Meu último jogo foi no dia 1.º de junho, e de lá para cá venho treinando, mantendo a forma. Só estou sem muito ritmo de jogo", avisa o jogador, que deixa o problema nas mãos da comissão técnica - seja ela quem for.