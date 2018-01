Rodrigão que ser artilheiro do Brasileiro De vilão a herói. A mudança na vida do centroavante Rodrigão, no Brinco de Ouro, era inimaginável no início do Campeonato Brasileiro. Desprezado pela torcida, desmotivado e sem rumo ele ficou até fora do banco de reservas nos primeiros jogos. Mas deu a volta por cima, a ponto de ser o artilheiro do Guarani com oito gols em sete jogos, com a altíssima média de 1,14 por jogo. Mais importante do que estes números, são os dois gols marcados no dérbi, na vitória de 2 a 0 contra a Ponte Preta. Após o jogo o centroavante, de 24 anos e revelado pelo Santos, foi recepcionado como herói pelos torcedores no Brinco de Ouro aos gritos de Robgol, como ele gosta de ser chamado. "Sinceramente não esperava tanto, mas aproveitei ao máximo a festa", explicou Rodrigão que justifica a falta de gols no Campeonato Paulista como "simplesmente má fase". Ele passou o Paulistão sem marcar gols, provocando a ira da torcida. "As vezes a gente tenta, tenta e não dá certo. Mas recebi apoio de todos e consegui superar o momento ruim", completou. Em alta com a torcida, Rodrigão acha que pode ir mais longe no Brasileirão, brigando até pela artilharia. Por enquanto, porém, curte as glórias da vitória e de ter igualado um recorde de Neto, ex-meia que também atuou no Corinthians e atualmente é gerente de futebol. Em 1984, Neto tinha marcado dois gols num dérbi. "Depois de tudo que passei, acho que foi um prêmio. Mas espero retribuir com gols", promete o artilheiro.