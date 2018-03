Rodrigão vira o novo titular do Guarani O Guarani ganhou um novo titular no seu ataque. Rodrigão vai jogar contra o Juventude, domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul, pela 7º rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ocupará a vaga de Creedence, artilheiro do time na competição, com quatro gols. O técnico Pepe justificou a mudança dizendo que Creedence tem sido muito bem marcado pelos adversários, principalmente no jogo aéreo, a sua principal arma. "Além disso, o Rodrigão tem treinado bem, está num momento bom e pronto para ajudar o time", disse o treinador do Guarani. Rodrigão chegou a se surpreender com a chance que teve no treino coletivo de quarta-feira. Mas confirmou que aceitou reduzir seu salário, fato que estaria deixando os dirigentes preocupados. Extra-oficialmente, ele recebia R$ 50 mil por mês. "Nunca desanimei e agora espero aproveitar a oportunidade", afirmou o novo titular. Creedence também se surpreendeu pela mudança. "Não entendi porque sai do time, mas vou respeitar a decisão do ?seo? Pepe", revelou o atacante. Rodrigão está no Guarani desde o início da temporada, mas até agora só marcou dois gols, ambos pela Copa do Brasil, contra o Pelotas. No Campeonato Paulista ele passou em branco, virando o alvo preferido das vaias da torcida. Outra mudança confirmada por Pepe é a entrada de Patrício na lateral-direita, no lugar de Simão, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Juninho, que cumpriu suspensão, deve retornar no lugar de Nenê. O time, porém, será confirmado somente após o coletivo marcado para esta sexta-feira. O Guarani tem sete pontos e ocupa a 14ª posição.