Rodrigão volta para a reserva no Guarani Principal personagem na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o atacante Rodrigão não deverá enfrentar o São Paulo, quinta-feira, no Morumbi, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do time de Campinas, de bicicleta, o jogador deverá seguir no banco de reservas com Rafael Silva, mais uma vez, atuando entre os titulares. "No Internacional quase marquei de bicicleta, mas não deu. Este ano, no primeiro turno, também quase fiz contra o São Paulo. Agora finalmente eu consegui", disse o atacante. Com muita humildade, Rodrigão promete buscar a camisa titular. ?Se eu sair do time é porque não vinha merecendo, mas nunca desanimei. Por isso, continuarei buscando uma chance", completou o artilheiro do time, com dez gols. Depois de enfrentar a crise do Fluminense, o time de Campinas mais uma vez terá que jogar contra um time que vive momento conturbado. Para esse jogo, a novidade será a volta do volante Emerson, que não enfrentou os cariocas em virtude do terceiro cartão amarelo. Com sua entrada na equipe titular, Rafael deverá voltar a ficar como opção no banco de reservas. O time, com 53 pontos e em nono lugar, continua na briga por uma vaga na Taça Libertadores de 2004 e considera o confronto com o São Paulo como "jogo de seis pontos".