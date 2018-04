Rodrigo Alvim diz realizar sonho no Flamengo

"Poderia jogar amanhã, pelos testes que fiz, o pessoal está bastante contente. Já tenho 26 anos e tenho experiência, mas estou entrando com espírito de menino, para ajudar ao Flamengo", disse o lateral, que assinou contrato por três anos com o clube, durante a sua apresentação oficial.

Rodrigo Alvim espera uma disputa sadia com Juan pela vaga de titular da lateral esquerda do Flamengo. "Respeito muito o Juan é um grande jogador. Meu primeiro objetivo é o Flamengo em primeiro lugar e depois vem meus objetivos individuais. Vou procurar me dedicar ao máximo", afirmou.

Rodrigo Alvim estava no Wolfsburg, mas não vinha tendo muitas oportunidades no futebol alemão. "Sou um lateral de marcação, mas que sabe subir para o apoio. A minha formação foi nas divisões de base do Grêmio, onde predomina a garra e a vontade. No futebol europeu jogava numa linha de quatro zagueiros. Cresci bastante, com mentalidade europeia e com a irreverência brasileira", comentou.