Rodrigo Beckham vai jogar na Itália O meia Rodrigo, que neste ano atuou pelo Corinthians viaja nesta segunda-feira para a Calábria onde assinará contrato com o Reggina, clube da Primeira Divisão da Itália, informa a assessoria de imprensa do jogador. O pai e procurador do atleta, Carlos Alberto Almeida, ainda vai discutir com os dirigentes do clube italiano o tempo de contrato, mas a expectiva é de que assine por dois anos e meio. Chamado de Beckham pelo corte de cabelo parecido com o do astro inglês, Rodrigo teve um ano pouco produtivo no Corinthians, já que passou a maior parte do tempo se recuperando de contusões. Por conta disso, quer estrear logo pela nova equipe e mostrar que está plenamente recuperado. ?Estou muito bem fisicamente e tenho condições de estrear já no dia 6 de janeiro, contra o Palermo. Quando estava no Corinthians, já tinha readquirido minha forma física e estava pronto para jogar. Depois que deixei o clube, continuei treinando forte no Santos. Estou muito feliz com o desfecho das negociações e espero que tudo dê certo neste novo desafio?, disse ele, por meio de sua assessoria. Esta será a segunda experiência de Rodrigo na Europa. Em 2003 ele jogou pelo Everton, da Inglaterra.