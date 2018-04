Rodrigo Braghetto apitará 2.º jogo da final do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu por meio de sorteio que Rodrigo Braghetto será o responsável por comandar a arbitragem do jogo de volta da final do Campeonato Paulista, entre Santos e Corinthians, no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro.

O sorteio também definiu que Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis serão os assistentes do árbitro no confronto que definirá o campeão estadual de 2013. Já os assistentes adicionais do juiz serão Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza e Raphael Claus, enquanto Guilherme Ceretta de Lima foi definido como o quarto árbitro.

Já para o jogo de volta da decisão do Título do Interior, entre Ponte Preta e Penapolense, neste sábado, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, foi sorteado Leandro Bizzio Marinho. Ele será auxiliado pelos assistentes Carlos Augusto Nogueira Junior e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa.