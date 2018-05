Rodrigo Caio destaca força do elenco após goleada sobre o Corinthians

Depois de sofrer durante boa parte do Brasileirão com a possibilidade de rebaixamento, o São Paulo chegou aos 45 pontos e praticamente se livrou do risco de queda com a goleada sobre o rival Corinthians por 4 a 0.

Os jogadores da equipe fizeram questão de destacar a força do grupo após a vitória. "Eu sempre frisei que o São Paulo é uma equipe muito forte. Muitas pessoas desconfiam. Nós, no dia a dia, sabemos disso. Acredito que fizemos bons jogos. Flamengo, Santos... Infelizmente a vitória não veio. Se tivesse um pouco mais de atenção, teríamos brigado por outro objetivo", disse o zagueiro Rodrigo Caio na saída de campo.

Quem também saiu de campo aliviado foi o atacante Chavez. O atacante argentino não marcava há 10 partidas e já estava sentindo o incômodo com o jejum de gols com a camisa tricolor. "A verdade que é algo muito lindo e emocionante. É a melhor maneira de voltar a fazer gol, com um estádio cheio e em clássico."

O São Paulo volta a campo no dia 17, às 19h30, contra o Grêmio, novamente no estádio do Morumbi. Resta a dúvida se a torcida vai continuar empolgada nesta reta final de competição e vai conseguir repetir o bom público do clássico, que teve 53.781 pessoas presentes nas arquibancadas do Morumbi.