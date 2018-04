Rodrigo Caio diz que pediu desculpas ao time após erro contra Cruzeiro

Convocado pelo técnico Tite para defender a seleção brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o zagueiro Rodrigo Caio admitiu que errou no segundo gol do Cruzeiro, marcado por Sassá. Para a sorte do defensor, o lance acabou não sendo tão prejudicial porque o São Paulo conseguiu virar a partida por 3 a 2 e garantir a vitória na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

"Pedi desculpas ao time pelo segundo gol. Na nossa situação, se não dá pra sair jogando, chuta pra lateral. Assumo erro", disse o zagueiro depois do jogo. "Pedi falta, mas não foi. Só que não me abalei pelo erro. Vamos fazer o time continuar crescendo e vencer".

Para Rodrigo Caio, a partida de domingo pode ter sido um divisor de águas no clube, que nos últimos jogos não conseguiu mostrar poder de reação depois de tomar os gols dos adversários. "Não estávamos conseguindo reagir. Hoje (domingo) mostramos isso. Levamos a virada em bobeira minha. O grupo se fechou em campo de forma muito bonito. Isso dá confiança".

No entanto, o jogador destaque que ajustes precisam ser feitos para a defesa do São Paulo não ser vazada tão facilmente. "Não queremos passar esse sufoco. Todo jogo é uma final, será difícil. Mas queremos mais tranquilidade".

Nos últimos cinco jogos, o São Paulo tomou 10 gols no Brasileirão e tem uma das piores defesas da competição. Ao todo foram 28 gols sofridos em 20 rodadas.