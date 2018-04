Rodrigo Caio diz que São Paulo tem de fazer 'jogo da vida'

"É preciso ter fé, mas precisamos jogar". A frase é do zagueiro Rodrigo Caio, dita neste domingo, sobre as chances de o São Paulo conseguir a classificação à final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, diante do Atlético Nacional, na Colômbia, após perder o primeiro jogo por 2 a 0 no estádio do Morumbi.

"Não conseguimos fazer uma boa partida em casa e lá precisamos fazer o jogo da nossa vida. O melhor jogo fora de casa. Temos condições, mas não adianta ficar só falando", disse o zagueiro, que entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 contra o lanterna América-MG, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino Edgardo Bauza poupou praticamente todo o time titular para preservar os jogadores para o jogo desta quarta-feira em Medellín. O São Paulo viajou neste domingo mesmo para a Colômbia e fará dois treinos antes do jogo contra o Atlético Nacional.

"Teremos pouco tempo para treinar, então é corrigir os erros e treinar algumas coisas específicas que podemos fazer no jogo. Não adianta ir na loucura e tomar gols. Então precisa ser um jogo de bastante paciência", disse o zagueiro.

Rodrigo Caio negou que já tenha acertado a sua transferência para a Lazio, da Itália, depois da Olimpíada do Rio, em agosto. "Fiquei sabendo lendo as notícias. Estou feliz por estarem monitorando meu futebol, mas meu pensamento está no São Paulo".