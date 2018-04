Rodrigo Caio espera seguir como zagueiro no São Paulo

SÃO PAULO - Rodrigo Caio começou 2013 como volante e terminou sendo um dos principais jogadores do time atuando na zaga ao lado de Antonio Carlos. Consolidado na posição, ele agora espera iniciar a nova temporada da mesma forma que terminou a anterior e não esconde que prefere atuar na defesa, mas admite voltar ao meio-campo se Muricy Ramalho determinar.

"Não tive nenhuma conversa com ele (Muricy), terminei o ano como zagueiro e disse que queria continuar como zagueiro, mas isso é uma decisão dele. Independentemente da posição, espero estar em campo e poder ajudar meus companheiros da melhor maneira possível", afirmou o jogador.

Zagueiro de origem na época da base, Rodrigo Caio só voltou à função graças a uma emergência no elenco. Paulo Autuori o recuou e desde então ele não saiu mais da equipe. Apesar de valorizar a possibilidade de atuar em mais de uma faixa do campo, ele admite que pensa em se estabilizar na zaga para se desenvolver no futuro.

"Primeiramente penso sempre em jogar, quando estou em campo estou feliz. Mas claro que penso de vez em quando que queria jogar na minha posição de origem, que é zagueiro, mas se precisar jogar de volante eu jogo."

A disputa pelas duas posições no setor deve ficar mais acirrada com a contratação de Roger Carvalho, que ainda não estreou mas desde o ano passado já impressionava Muricy pelo desempenho nos treinamentos. A princípio, porém, o treinador deve manter Rodrigo Caio e Antonio Carlos como titulares para a estreia no Paulista contra o Bragantino, no próximo dia 19, em Bragança.