Rodrigo Caio nega negociação para deixar o São Paulo

Uma semana depois do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, receber uma proposta do Atlético de Madrid pelo volante Rodrigo Caio, o jogador disse nesta quarta-feira que não pensa em deixar o clube e garantiu que não chegou a negociar detalhes da transferência. O atleta afirmou após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pela Copa Libertadores, que sonha em jogar na Europa apenas no futuro.

O time da capital espanhola chegou a oferecer R$ 51,7 milhões pelo jogador de 21 anos, mas o São Paulo não aceita liberá-lo por menos de R$ 68,7 milhões. "Tudo o que teve foram só especulações. O presidente não veio falar comigo e ninguém conversou com propostas. Estou me dedicando nos treinos para conseguir a minha posição de titular. O meu pensamento é primeiramente no São Paulo", disse o jogador ao deixar o estádio do Morumbi.

Rodrigo Caio também recebeu uma proposta do Monaco, da França, no ano passado. O negócio não se concretizou porque o volante teve uma lesão grave no joelho, precisou ser submetido a uma cirurgia e ficou sete meses parado. "Todo jogador sonha com Europa. Mas estou somente focado na Libertadores e no São Paulo. Quero tentar aproveitar minhas oportunidade", afirmou. Nesta quarta-feira ele entrou apenas no fim do jogo, para tentar segurar o placar.

Aos 21 anos, o jogador é o capitão da seleção brasileira olímpica e também atua como zagueiro. Revelado pelo próprio São Paulo, Rodrigo Caio é atualmente reserva e em uma eventual transferência, o clube do Morumbi terá direito a 80% do valor da negociação.