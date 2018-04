Rodrigo Caio se diz em evolução no São Paulo

"Ainda me acho moleque, mas já tenho algum tempo no profissional. Desde que cheguei aqui, tenho me preparado para ajudar o São Paulo sempre. E sinto que cada vez mais estou amadurecendo", comentou. "Hoje, sinto que tenho a cabeça boa. Dentro de campo estou mais tranquilo, confiante e acredito mais em mim. Mudei muito nesse período e já me sinto melhor fisicamente e psicologicamente."

Rodrigo Caio estreou no time principal logo em um clássico diante do Corinthians, e o resultado não poderia ser pior: 5 a 0 para o rival. Depois disso, o volante alternou bons momentos com períodos em que se quer era relacionado para as partidas, mas, em alta nesse ano, treinou entre os titulares durante a semana.

O jogador não foge da responsabilidade e em 2013 herdou a camisa de número 7, que pertencia ao meia Lucas, negociado com o Paris Saint-Germain. "O que o Lucas fez no São Paulo pouco jogadores vão fazer. Ele tem muita qualidade, mas na minha posição vou procurar me destacar e mostrar o meu futebol", disse Rodrigo Caio.