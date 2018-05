Rodrigo Caio se diz motivado após volta da seleção

SÃO PAULO - Rodrigo Caio será titular do São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro mesmo sem ter treinado durante a semana com o clube. O motivo, porém, foi nobre. O zagueiro estava com a seleção brasileira sub-21, que tem a idade olímpica. Depois de ficar toda a semana trabalhando com o grupo do técnico Alexandre Gallo, ele se diz motivado na volta ao clube.

"Fiquei muito feliz pela oportunidade na seleção, porque é o sonho de qualquer jogador. Essa chance me deu mais motivação para estrear bem no Brasileiro", afirmou Rodrigo Caio, que chegou a ser capitão da seleção sub-20 na fase de preparação para o último Mundial, com Ney Franco, mas perdeu espaço quando o treinador foi contratado pelo São Paulo.

Além do zagueiro, o São Paulo também teve outros três jogadores convocados para a seleção olímpica: o meia Lucas Evangelista, o atacante Ademilson e o lateral-direito, que vão ter que brigar por espaço no grupo de Muricy Ramalho.

"A convocação me deu mais moral e ritmo de jogo. Foi uma semana de treinamentos intensos e, assim, acredito que estamos prontos para ajudar o São Paulo na sequência da temporada", avaliou Ademilson, que marcou um dos três gols do Brasil no amistoso contra os reservas do Palmeiras, quinta.