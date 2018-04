Rodrigo Caio vê São Paulo mais organizado e exalta trabalho de Dorival Junior

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, demonstrou otimismo em relação à luta contra o rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, na capital paulista, o jogador afirmou que a equipe vem crescendo em qualidade e que o técnico Dorival Junior é o responsável por promover uma "mudança radical" desde que começou a ter semanas cheias de treinamentos.

"Estamos crescendo, mesmo que os resultados ainda não sejam os esperados, a equipe vem crescendo. O Dorival vem implantando tudo que ele pensa no time, com os jogadores que ele tem e isso é importante", avaliou o zagueiro. "Os trabalhos vem sendo muito intensos nos treinos e é nítido para nós, a gente vê uma mudança radical no time principalmente quando a gente está sem a bola, na pressão, na marcação, e a reação rápida quando roubamos a bola".

O jogador reconheceu a dificuldade que o São Paulo vem tendo em confrontos diretos contra times que também lutam contra o rebaixamento. "Não estamos ganhando dos times que estão na parte de baixo da tabela e isso está dificultando nossa saída da zona de rebaixamento. Mas temos um time mais sólido, com todos marcando e se ajudando e isso nós temos que exaltar".

Revelado nas categorias de base do clube tricolor, Rodrigo Caio disse que o eventual rebaixamento neste ano representaria uma grande mancha em sua carreira e na dos atletas que compõem o atual elenco. "Seria um desgosto muito grande. Seria uma frustração principalmente por ser o clube que eu amo", avaliou.

"Se depender de mim e dos meus colegas, a gente vai continuar fazendo um trabalho sério para sair o quanto antes dessa situação. Não vai faltar vontade. A pressão é grande de vestir essa camisa e é ainda maior diante dessa situação de desconforto", disse o zagueiro.