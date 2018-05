Rodrigo celebra sucesso de Nenê no Vasco: 'Não temos vaidade' O Vasco venceu suas cinco partidas no Campeonato Carioca até o momento, lidera o Grupo A e tem o segundo melhor ataque e a melhor defesa da competição. Mas as atenções da torcida e da imprensa são todas para Nenê. O meia-atacante é o líder e grande destaque do time cruzmaltino, e recebe os elogios até dos companheiros, que garantem não se incomodar com seu sucesso.