Rodrigo comemora boa fase após retorno ao São Paulo

O zagueiro Rodrigo tem muitos motivos para comemorar a boa campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois de se afastar devido a uma embolia pulmonar, ele voltou à equipe no início do returno, contra o Fluminense. Desde então, foram três partidas e 100% de aproveitamento.

"Toda vez que entro em campo tenho dois principais objetivos: ajudar o São Paulo a conseguir a vitória e ter um desempenho alto para voltar ao time titular. Isso me dá ainda mais motivação nos jogos, por isso entro com o ânimo redobrado", disse o defensor ao site oficial do clube.

Nas últimas três partidas, Rodrigo atuou em três posições diferentes, e sempre teve destaque. Contra o Fluminense, ele substituiu Renato Silva pela direita; diante do Cruzeiro, foi a vez de jogar no lugar de Miranda, pela esquerda. No confronto com o Avaí, ele atuou como líbero.