Rodrigo deve reforçar o Corinthians Livre da distensão na coxa esquerda, o meia-esquerda Rodrigo voltará aos treinos nesta terça-feira e poderá ser a principal novidade do time do Corinthians para a partida de domingo, contra o América, em Rio Preto pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Mas esta é a única boa notícia para o técnico Oswaldo de Oliveira. O Corinthians, em compensação, perdeu por um mês um dos seus melhores jogadores nas últimas partidas: o lateral direito Coelho sofreu uma distensão na coxa direita na partida contra a Ponte Preta e ficará fora no mínimo por um mês. Com isso, Rogério deixará o meio-de-campo. Fabinho voltará à equipe e Fabrício retornará ao banco de reservas. Pressionado pela necessidade de vitória contra o América, e pelas críticas de haver utilizado o mesmo esquema tático de Juninho contra a Ponte Preta, Oswaldo, resolveu alterar a estratégia do time no domingo. Rodrigo será peça fundamental. Os jogadores se ressentiram da falta de um meia de ligação. Embora seja assunto proibido no Parque São Jorge, se o time não se classificar para a próxima fase do Paulista, não será nenhum caos. Os dirigentes sabiam em janeiro que a equipe iria sofrer com a falta de entrosamento. Foram 13 atletas contratados. A diretoria sabia que a chance de sucesso imediato seria mínima.