Rodrigo deve seguir caminho de Rincón A lista de dispensa do Corinthians não terminará em Rincón. Um jogador está muito próximo de seguir o mesmo caminho: Rodrigo. O meia que foi contratado do Everton não conseguiu ser titular com Oswaldo de Oliveira e seu futebol não tem agradado em nada a Tite. Rodrigo já não foi relacionado contra o Goiás. Com a alegação de uma amidaglite, ele também não enfrentará o Flamengo. Seu desempenho nos treinos tem sido muito ruim. Como Rincón, ele tem contrato até o final do ano. O colombiano recebia R$ 50 mil mensais. Rodrigo ganha R$ 80 mil. A contratação do meia foi outra aposta que não deu certo do ex-vice presidente de Esportes Terrestres, Andres Sanches. O seu inimigo político, Antônio Roque Citadini, costuma fazer piada sobre a chegada dos vários atletas no início do ano. "Eu tinha certeza de que essa baciada não iria dar em nada", vive repetindo. Dos atletas contratados por Sanches, já foram dispensados Careca, Juliano e Julinho. Régis Pitbull e Adrianinho estão treinando no time B. Rincón está sendo banido do clube. E Rodrigo deve seguir o mesmo caminho. Desistência - A péssima situação financeira do Corinthians obriga a diretoria a desistir de contratações apalavradas. Para desespero de Tite, os dirigentes resolveram ontem à noite desistir oficialmente de Rodrigo Fabri. "A cada dia eu fico mais cético em relação a reforços. Não vou mentir", admitiu o diretor Paulo Angioni.