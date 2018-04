Rodrigo diz que não faltará entrosamento ao São Paulo

As constantes mudanças na defesa do São Paulo não afetam o entrosamento da equipe, segundo Rodrigo. O defensor será escalado entre os titulares contra o Santo André, em Ribeirão Preto, diante da decisão de Ricardo Gomes em poupar Miranda ou Renato Silva, ambos pendurados com dois cartões amarelos.

"Não faz diferença uma peça ou outra porque nos conhecemos bem e já atuamos muitas vezes juntos. Ficaríamos um pouco mais preocupados se entrasse um jogador que não vinha jogando", afirmou Rodrigo, ao site oficial do São Paulo, lembrando que os defensores que vão enfrentar o Santo André estão em ritmo de jogo.

Para o zagueiro, a opção de Ricardo Gomes em escalá-lo mostra que ele está tendo boas atuações pelo São Paulo. "Acho também que estou brigando por uma vaga no time pelo que estou demonstrando tanto nos jogos quanto nos treinamentos. Se eu ficar na equipe é porque fiz por merecer, pois se tivesse ido mal não seria escalado", comentou.