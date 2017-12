Rodrigo e Adrianinho certos no Corinthians Na véspera da apresentação dos reforços para 2004, o Corinthians acertou com mais dois atletas: o meia Rodrigo, ex-Botafogo e que teve passagem também pelo Everton, da Inglaterra, e de Adrianinho, meia-atacante que defendeu a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Os dois ficam no clube até o final da próxima temporada. Além deles, o atacante Samir, ex-Vitória, também será apresentado. O lateral-esquerdo Gilberto tenta nesta quinta-feira se livrar do Grêmio. Se conseguir, fará companhia aos outros três, sexta-feira, no Parque São Jorge. Outros nomes são estudados. O colombiano Freddy Rincón propôs jogar apenas o Campeonato Paulista. O volante quer provar para diretoria e comissão técnica que tem condição de voltar ao futebol, mesmo com 37 anos e fora dos campos há mais de um. Se for bem no Estadual, ficará para o Brasileiro. Do contrário, será descartado. A diretoria encarregou o fisiologista Renato Lotufo de examiná-lo. Se for constatado que está em condição de voltar à rotina dos profissionais, o capitão na conquista do Mundial de Clubes de 2000 terá nova chance no time. Mais complicada é a situação do volante Tinga e do atacante Alex Mineiro. O primeiro não quer deixar o Grêmio sem, ao menos, negociar uma forma de receber os salários atrasados. Sabe que, se sair do clubes antes disso, só restará recorrer à Justiça. O segundo já declarou vontade de defender o time paulista. Mas os cartolas não chegaram a acordo sobre nomes do grupo corintiano que poderiam entrar na negociação. Adeus Vampeta - Embora o diretor-técnico Roberto Rivellino e o treinador Juninho Fonseca não confirmem, a diretoria decidiu não ficar com Vampeta. A proposta de renovação foi retirada e o destino do volante deve mesmo ser o futebol japonês, já que não tem mais ambiente no clube e entre os torcedores após as seguidas confusões que protagonizou.