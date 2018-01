Rodrigo e Misso discutem em treino O meia Rodrigo e o lateral-esquerdo Misso discutiram no treino coletivo do Botafogo, na tarde desta quinta-feira. Não houve agressões graças à intervenção do zagueiro Sandro. Ao final do treino, o técnico Paulo Autuori chamou os dois para uma conversa. O técnico da equipe está definindo o time que enfrentará o São Caetano, sábado, num amistoso.