Rodrigo é o 7º contundido no Corinthians Depois da turbulência em torno da permanência do técnico Juninho Fonseca, o drama das contusões volta a assombrar o Corinthians. Na manhã desta quarta-feira, durante treino coletivo no Parque Ecológico do Tietê, o meia Rodrigo sentiu uma muscular e corre risco de ficar de fora do clássico de domingo, contra o São Paulo no Morumbi. Rodrigo se transformou assim no sétimo jogador afastado do time titular nos últimos dias por conta de contusões. Estão no departamento médico do clube, o zagueiro Marquinhos, o lateral Rogério, o meia Adrianinho e os atacantes Gil, Marcelo Ramos e Rafael Silva. Estes dois últimos com maior gravida. Marcelo Ramos sofreu uma fraturou a vai ficar pelo menos dois meses afastado dos gramados. Rafael Silva será operado do joelho ainda nesta quarta-feirae ficará seis meses em tratamento. Os médicos do Corinthians ainda não conhecem a extensão da contusão de Rodrigo. Eles preferiram esperar por mais 24 horas para acompanhar a evolução da lesão e só na quinta-feira vão submeter o jogador a exames de ultra-som. Se ele não puder ser aproveitado, Juninho vai esperar pela recuperação de Adrianinho - também com lesão muscular. Se este também for vetado, Samir deve ser o titular no clássico. O lateral-direito Rogério, que sofreu uma pancada no olho esquerdo no jogo contra a Lusa, também deverá desfalcar o time no clássico de domingo. Se for mesmo vetado, Juninho terá de improvisar o volante Pingo no setor. Para a vaga de Marquinhos, o técnico está preparando a estréia do zagueiro Valdson e Dinelson deverá ocupar o lugar de Marcelo Ramos. Dinelson fará dupla de ataque com Régis Pitbul.