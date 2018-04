Rodrigo é o novo lateral da Ponte Depois de ficar a temporada passada inteira sem um lateral-direito, a diretoria da Ponte Preta apresentou, no final da tarde, seu novo titular: Rodrigo. Depois de chegar num acordo com o Cruzeiro e se tornar dono de seu passe, o ex-lateral do Vitória e Corinthians espera se consagrar no time de Campinas. As bases da negociação não foram reveladas, mas o jogador ficará no clube até o final do ano. Com 28 anos, ele lamenta apenas o fato de ter passado, em 2001, por duas contusões difíceis no tornozelo. Mas, totalmente recuperado, espera viver um ano diferente na Ponte Preta. "É uma satisfação muito grande defender a Ponte, um time guerreiro e que tem uma torcida inflamada". Dos times que passou, Rodrigo só não conseguiu título pelo Bayer Luverkussen, da Alemanha. Mas ele lembra com carinho dos títulos conquistados no Corinthians e o "ano maravilhoso" vivido no Vitória em 1999. Ele espera fazer da Ponte um trampolim para voltar à seleção brasileira, onde, segundo ele, "nunca se firmou por opção dos técnicos". A Ponte Preta volta a atuar pelo torneio Rio-São Paulo, domingo, contra o América, quando defende a liderança da competição.