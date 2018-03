Rodrigo Fabri desistiu de vez do Palmeiras O sonho do Palmeiras de contratar Rodrigo Fabri terminou. A informação foi passada pelo seu procurador Fernando César, que disse que o jogador deve se reapresentar na próxima terça-feira ao Real Madrid, detentor de seus direitos federativos. O meia, em entrevista por telefone ao JT, explicou por que a negociação não evoluiu. Leia mais no Jornal da Tarde