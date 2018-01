Rodrigo Fabri é dúvida no Atlético-MG O técnico Procópio Cardoso ainda depende do meia Rodrigo Fabri para definir o Atlético-MG que enfrenta o Villa Nova, neste sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O jogador sofreu uma torção no tornozelo direito durante o treinamento desta sexta, no CT de Vespasiano, e passou a ser dúvida para a partida. "Acho difícil seu aproveitamento na partida deste sábado, mas ele pediu para esperarmos até o dia do jogo. Vamos fazer tratamento intensivo para tentar recuperá-lo", disse o médico do clube, Otaviano Júnior, ao comentar o caso de Rodrigo Fabri. Caso Rodrigo Fabri não se recupere, o treinador irá decidir entre duas opções: o lateral-esquerdo Leandro Smith, que seria deslocado para o meio-campo, ou o argentino Prieto, que poderá fazer a sua estréia com a camisa do Atlético. Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Democarata-SL, na última rodada, o Atlético - que ocupa o quinto lugar na tabela de classificação, com seis pontos ganhos em três jogos - luta pela terceira vitória consecutiva no campeonato. Já o Villa, com uma partida a mais, é o vice-líder, com nove pontos, atrás apenas do Cruzeiro, que tem a mesma pontuação, mas um jogo a menos e um saldo de gols maior. Na rodada anterior, o time de Nova Lima foi a Poços de Caldas e venceu a Caldense por 2 a 1. O técnico Pirulito deverá repetir a mesma formação que iniciou a última partida .