Rodrigo Fabri vai para o Atlético-MG O meia Rodrigo Fabri foi emprestado pelo Atlético de Madri ao Atlético Mineiro até o final deste ano. A informação foi divulgada nesta quarta-feira por agências internacionais. O jogador também despertou o interesse do Corinthians, mas o clube paulista não chegou a um acordo com o clube espanhol, optando pela contratação de Fábio Baiano, do São Caetano. Rodrigo Fabri chegou no último verão a Madri, depois de jogar por empréstimo no Grêmio. Ele disputou 13 partidas no campeonato espanhol e não marcou nenhum gol. Marcou dois apenas na Copa do Rei.