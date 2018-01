Rodrigo faz exames e já fala como zagueiro do Corinthians Só falta o anúncio oficial, mas o zagueiro Rodrigo já fala como o novo reforço do Corinthians para o restante da temporada. Após passar por exames médicos na manhã desta segunda-feira, em um clínica na zona norte de São Paulo, o jogador contou que está ansioso para iniciar os treinamentos com seus novos companheiros. "Quero treinar forte essa semana e, aí, me integrar com o elenco", disse o zagueiro, em entrevista à TV Bandeirantes. Apesar de as diretorias do Corinthians e da MSI ainda não terem anunciado a contratação de forma oficial, Rodrigo deverá ser apresentado na próxima sexta, no Parque São Jorge, provavelmente ao lado do atacante Marcelinho Carioca, contratado há mais de um mês pelo presidente do clube, Alberto Dualib. O zagueiro, que veio do Dínamo de Kiev (Ucrânia), revelou que não tem condições de jogo neste momento. "Estou estranhando esse calor daqui. Saí de lá com -8ºC e aqui está 27ºC. Tenho que treinar forte para poder jogar", contou. Caso tudo seja resolvido rapidamente para concretizar a negociação, Rodrigo poderá fazer sua estréia na partida contra o Grêmio, no dia 16, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o zagueiro só poderá ser inscrito para a fase de oitavas-de-final, caso o Corinthians consiga a classificação.