Rodrigo Fonseca deixa o Botafogo-SP após terceira derrota consecutiva na Série C

Rodrigo Fonseca não é mais o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a derrota deste sábado, por 3 a 2, fora de casa, para o Macaé, ele e a diretoria chegaram a um acordo para a sua saída. A decisão foi informada pelo presidente Gerson Engrácia.

O mandatário disse que a diretoria já trabalha para apresentar um novo técnico até a próxima segunda-feira. Em nota, o clube agradeceu os serviços prestados pelo treinador e desejou sorte no restante da carreira.

A saída se dá após a terceira derrota consecutiva. Antes, o Botafogo foi derrotado por Joinville, fora de casa, por 1 a 0, e São Bento, por 2 a 0, em pleno Santa Cruz. O time é o quarto colocado do Grupo B, com 21 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada caso o Volta Redonda, com 20, vença o Ypiranga-RS no domingo.

O técnico de 44 anos já tem história no clube paulista. Na base, foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015. Após o final do Campeonato Paulista, ganhou a confiança da diretoria para comandar o Botafogo na Série C, em sua primeira experiência com os profissionais. Foram 15 jogos, com cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas.