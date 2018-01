Rodrigo Gral dá título ao Jubilo no Japão O atacante brasileiro Rodrigo Gral, ex-Grêmio, fez o único gol da vitória do Jubilo Iwata sobre o Cerezo Osaka, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Japão. Com isso, sua equipe conquistou o título da Copa do Imperador pela primeira vez na história.