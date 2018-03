Rodrigo Mendes é a dúvida do Grêmio Rodrigo Mendes é a única dúvida do técnico Tite para definir o time do Grêmio para o jogo de volta contra o Fluminense, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, pela Copa do Brasil. O atacante, que ainda sente dores na coxa esquerda, nem jogou no sábado, contra o Caxias, pelo Gauchão. Caso ele não seja liberado pelo departamento médico, Warley será o companheiro de Marcelinho no ataque da equipe gaúcha. Além de Rodrigo Mendes, a outra preocupação de Tite é segurar o ímpeto do Fluminense, principalmente nos primeiros 20 minutos de jogo, pois a equipe carioca precisa vencer para se classificar, já que perdeu a primeira partida, no Olímpico, por 1 a 0. "O Fluminense vem com tudo, pois quer garantir o resultado desde o início", preveniu o técnico gremista.