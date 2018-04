Rodrigo não se apresenta no Botafogo O meia Rodrigo e o volante Carlinhos foram as ausências na reapresentação dos jogadores do Botafogo, hoje, no Caio Martins. Ainda sem saber se permanecerá no Alvinegro, Rodrigo ficou preso em um engarrafamento quando ia de Santos para São Paulo. Carlinhos, primeiro reforço contratado, ainda não assinou sua desvinculação da Portuguesa-SP, proprietária de seu passe. A expectativa é a de que Rodrigo se reapresente amanhã. Com a chegada do jogador, o clube vai realizar uma reunião com a presença de seu pai-procurador, Carlos Alberto, onde tentará convecê-lo a permanecer no clube. Apesar dos esforços dos dirigentes alvinegros, o meia deve se transferir para o Palmeiras. A novidade na reapresentação foi o atacante Ademílson, de 27 anos. O jogador, que atuava no futebol capixaba, pelo Alegrense, disse que esta será sua grande chance no futebol. "Tinha outras propostas, mas preferi vir para o Botafogo", afirmou.