Rodrigo Pessoa tem novas montarias O cavaleiro Rodrigo Pessoa ganhou nesta terça-feira três cavalos da amazona sueca Maria Lundberg. "O mais importante era encontrar um cavaleiro com condições de se adaptar rápido aos meus cavalos. Rodrigo Pessoa é o melhor do mundo", disse Maria. A principal montaria é "Carlot", um cavalo de 11 anos. "Fico muito contente, O Carlot, com certeza um cavalo que está entre os melhores do mundo. Já vamos saltar em Genebra (Suíça) e Londres (Inglaterra), ainda neste ano", disse Rodrigo.