Rodrigo Pimpão aguarda novas oportunidades no Vasco Fora do banco de reservas do Vasco na partida contra o Guarani, o atacante Rodrigo Pimpão espera receber novas oportunidades com o técnico Dorival Júnior. Recuperado de lesão no joelho, o centroavante enfrenta a concorrência de Elton, Robinho, Aloísio, Adriano e Fumagalli por uma vaga na equipe carioca.