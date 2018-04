Rodrigo Pimpão prega cautela antes de jogo decisivo na Libertadores

O Botafogo jogará em casa e com a vantagem da vitória de 1 a 0 conquistada na partida de ida. Nada disso, porém, deve empolgar demais os jogadores do Botafogo diante do Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira, em busca da vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Para o atacante Rodrigo Pimpão, o time carioca deve manter a cautela para o jogo decisivo.

"Vencemos a primeira parte da decisão. Mas sabemos que ainda não está nada definido. Existem muitos exemplos de jogos assim. O importante é cumprir nossa estratégia e ficar ligado os 90 minutos. Na hora que as chances aparecerem temos que aproveitar", alertou o jogador.

A Libertadores é a prioridade do Botafogo na temporada. Por isso, o duelo desta quinta, no Engenhão, é encarado como de suma importância para a equipe carioca. "É um jogo em que todos querem estar. E nós, que representamos essa camisa atualmente, estamos tendo essa oportunidade. Temos que olhar para tudo que fizemos até agora, encarnar nosso espírito de luta e buscar, mais uma vez, a classificação", pregou Pimpão.

Com a vitória por 1 a 0, em Montevidéu, o Botafogo garante a vaga nas quartas de final mesmo em caso de empate no Engenhão.