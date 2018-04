Rodrigo Pimpão treina e deve retornar no Vasco Os reservas do Vasco fizeram um jogo-treino nesta quarta-feira contra o Sendas e três boas notícias surgiram com a partida: Fagner, Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão participaram da atividade e podem enfrentar o Ipatinga, sábado, no Rio de Janeiro.