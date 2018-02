Rodrigo retorna para a Ponte Preta A Ponte Preta, que enfrenta o América, sábado, em São José do Rio Preto, pelo rebolo do Campeonato Paulista, deverá contar com o retorno do zagueiro Rodrigo, que não enfrentou a Internacional de Limeira devido ao terceiro cartão amarelo. O jogador havia reclamado muito das vaias que recebeu diante do Ituano e, após a partida, havia dito que não queria mais jogar pelo time do Moisés Lucarelli. Com a cabeça mais fria, ele se reapresentou com os demais atletas ao técnico Abel Braga nesta terça-feira e treinou normalmente. Já o outro zagueiro titular, Marinho, continua desaparecido. Depois de ser duramente criticado pela atuação no clássico contra o Guarani, ele não apareceu mais no clube. Segundo a assessoria de imprensa da Ponte Preta, Marinho não faz mais parte do elenco e está disponível para negociação. Atlético Paranaense e Internacional-RS estariam interessados pelo jogador para o Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta tem sete pontos e divide a liderança do rebolo com União São João, Marília e América. Todos já estão livres do rebaixamento.