Rodrigo se coloca na briga para ser titular no São Paulo

O zagueiro Rodrigo reestreou quarta-feira no São Paulo, depois de um longo período afastado com uma embolia pulmonar, e se animou com a partida que disputou. Para o jogador, ele já pode brigar por uma vaga no trio de zaga titular da equipe - que conta com André Dias, Miranda e Renato Silva.

"Ainda não era para estrear, mas devido às suspensões, o Ricardo Gomes perguntou como eu estava e respondi que tudo bem. Ele passou muita confiança, pois é difícil um treinador confiar num jogador que ficou quatro meses parado. Mas estava preparado, fui bem e agora entro na disputa por uma vaga no time titular", afirmou Rodrigo.

O zagueiro também elogiou um dos concorrentes de posição, Miranda, convocado nesta quinta-feira para a seleção brasileira. "Ele vai ser muito importante para o nosso time na disputa pelo título. É um grande jogador, experiente, e que sabemos o tanto que vai nos ajudar", opinou.

Miranda, aliás, comemorou bastante a convocação e afirmou que cada vez se sente mais confiante na seleção brasileira. "Acredito que estou sendo bem aproveitado nessas convocações que estou tendo. Eles estão gostando do meu trabalho. A cada ida procuro desempenhar um bom futebol pra mais oportunidades surgirem. Com certeza, hoje me sinto mais confiante na seleção", declarou.