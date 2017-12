Rodrigo se desliga do Atlético-MG A diretoria do Atlético-MG confirmou nesta quinta-feira o desligamento do meia Rodrigo, ex-Botafogo, que disputou as competições do primeiro semestre pelo clube mineiro. Rodrigo pediu a rescisão contratual amigável e foi atendido pelos dirigentes. Ele deve se transferir para o Atlético de Madrid. Esta semana, a equipe, que dava como certa a contratação do zagueiro argentino Galván, não conseguiu concretizar o negócio. O Lanús, com o qual Galván tem contrato até o fim do ano, recusou-se a liberá-lo pela quantia proposta pelos mineiros e pelo próprio jogador e pediu o dobro. O técnico Geninho, que até agorasó tem um reforço - o atacante Renaldo, ex-América -, quer que o clube contrate pelo menos um goleiro, um meia e um lateral para a disputa da Copa dos Campeões.