Rodrigo se diz pronto para estréia Se depender de disposição, o lateral-direito Rodrigo deverá fazer sua estréia na Ponte Preta neste domingo, diante do Botafogo-RJ, em Campinas, pela sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo. Contratado na semana passada, o ex-lateral do Corinthians e do Cruzeiro, acha que poderá ajudar o time mesmo que não esteja 100% fisicamente. Seguindo determinação da comissão técnica ele aproveitou o Carnaval para entrar em forma. Treinou todos os dias e já deve se incorporar ao elenco nesta terça-feira, quando os jogadores voltam da folga prolongada. "Vou sentir falta de ritmo de jogo, mas acho que já estou bem na parte física", garantiu Rodrigo, que alugou seu passe por seis meses. O jogador teve problemas no ano passado, quando sofreu várias contusões e espera que a temporada 2002 seja totalmente diferente. "Por isso resolvi trocar o carnaval pelos treinamentos", explicou. A equipe da Ponte busca a reabilitação no torneio, depois da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, em Niterói. A equipe divide a vice-liderança com o Palmeiras com 10 pontos, um a menos que o líder Botafogo. O desfalque na partida contra o Botafogo será o zagueiro Alex Oliveira, expulso em Niterói e que cumprirá suspensão automática.