Rodrigo se reapresenta ao Botafogo O meia Rodrigo se reapresentou nesta quinta-feira ao Botafogo e vai viajar no dia 5 para a Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio, onde a equipe fará a pré-temporada até o dia 13. O jogador foi obrigado a seguir com o time, porque seu contrato com o clube termina apenas no dia 14. Os dirigentes do Botafogo tentam, agora, convencer Rodrigo a permanecer na equipe. O jogador tem uma proposta para se transferir para o Palmeiras e já manifestou seu desejo de voltar a atuar no futebol paulista.