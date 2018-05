Rodrigo sofre luxação no ombro e desfalca o Vasco contra o Botafogo Titular absoluto da defesa do Vasco, o zagueiro Rodrigo vai desfalcar a equipe no clássico contra o Botafogo, neste domingo, às 19 horas, em São Januário. O defensor sofreu uma luxação leve no ombro direito, mas vai precisar ficar afastado dos gramados por cerca de 15 dias. Assim, só voltará a ficar à disposição do técnico Jorginho para a primeira ou a segunda rodadas da próxima fase do Campeonato Carioca.