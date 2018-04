Rodrigo Souto celebra concorrência por vaga no Botafogo Titular no Botafogo no empate por 1 a 1 com o Resende, sábado, em Volta Redonda, Rodrigo Souto sabe que a concorrência é grande por uma vaga no meio-de-campo do time. Mas a situação não preocupa o volante Rodrigo Souto. Ele acredita que a disputa por uma vaga com jogadores como Renato, Marcelo Mattos, Gabriel, Dedé, Ayrton e Bolatti torna o time mais forte.