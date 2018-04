Rodrigo Souto machuca panturrilha e só volta em 10 dias

O volante Rodrigo Souto sofreu um edema muscular na panturrilha direita no treino desta sexta-feira, em São Vicente, e só deve voltar às atividades no Santos daqui a dez dias.

O jogador sentiu a lesão após forte corrida na praia, na pré-temporada santista. De acordo com o médico do clube, Rodrigo Zogaib, Souto ficará em repouso e vai passar por fisioterapia nos próximos dias. Pela previsão inicial, o volante deve retornar aos treinos entre sete e dez dias.

Caso necessite de todos os dez dias para se recuperar, o atleta correrá o risco de desfalcar o Santos na estreia do Campeonato Paulista. No dia 17, o time enfrentará o Rio Branco, no Pacaembu, em São Paulo, às 19h30.