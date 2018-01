Rodrigo Souto: novidade do Figueirense A entrada de Rodrigo Souto para o lugar de Axel é a principal novidade do Figueirense que joga em casa nesta quarta-feira, às 16h, contra o Goiás. Contratado como segundo volante, o novo titular atuará como primeiro jogador do meio. ?Já fiz esta função antes, em outros clubes, então acredito que não vai ter problema. Vou ficar um pouco mais preso e não sair tanto para o ataque?, comentou Rodrigo Souto. Além do novo volante, o técnico Adílson Batista definiu as duas laterais. Paulo Sérgio ganhou a disputa com Bruno na direita e o meia Marquinhos Paraná jogará na esquerda no lugar de Michel Bastos, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Uma outra mudança deve ocorrer no ataque ? Jonatas disputa com Alexandre para ser parceiro de Edmundo. As duas baixas do time são o zagueiro Cléber, com um problema no joelho esquerdo, e o meia Bilu, com uma pancada no joelho direito.