Rodrigo Tabata diz que cresceu com o time do Santos Com o sucesso de Zé Roberto e a chegada de Pedrinho no começo do ano, os dias de Rodrigo Tabata pareciam estar contados na Vila Belmiro. As chances de começar jogando diminuíam e, quando entrava no decorrer das partidas, o meia pouco acrescentava - chegava a ser vaiado. Mas nos três últimos jogos do Santos a história do "Japonês" - como a torcida o chama - começou a mudar. Foram três gols e atuações de alto nível. "O que mudou foi que o time do Santos vem melhorando a cada jogo e eu cresci com o time", simplifica Tabata, que tem na movimentação constante do meio-de-campo para frente a sua principal virtude. "E jogar ao lado de grandes jogadores é sempre mais fácil. Além disso, com o passar do tempo, consegui minha adaptação ao estilo de jogo exigido pelo professor Vanderlei [Luxemburgo]." Luxemburgo é, na verdade, o responsável pela transformação de Tabata. O técnico teria "assumido" o tratamento psicológico do jogador, fazendo um acompanhamento dentro e até fora do clube. O trabalho fez com Tabata passasse a se sentir útil ao grupo e recuperasse a confiança no seu futebol. "Agora entendo melhor o Tabata", disse o técnico, sem dar maiores explicações, após a vitória por 2 a 0, contra o Defensor Sporting, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Em menos de 20 minutos, Tabata teve participação no gol de Marcos Aurélio e fez o segundo, assegurando ao Santos, com um jogo de antecedência, o primeiro lugar no Grupo 8 da Libertadores da América. Antes, o meia de 26 anos, abriu a goleada por 4 a 2 contra a Ponte Preta, em Campinas. Neste domingo, atuando como armador no segundo tempo, foi o principal jogador do time na vitória por 4 a 1 sobre o Noroeste. Fez o segundo gol e criou as jogadas para que Marcos Aurélio e Jonas marcassem os outros dois. Agora, Tabata é visto como um jogador com qualidades para ser titular ou então para entrar durante uma partida e mudar o time para melhor. Com a vantagem de se sentir à vontade como meia ou segundo atacante. Como Zé Roberto e Pedrinho - além de Kleber e Rodrigo Tiuí - forçaram o terceiro cartão amarelo para não correr o risco de suspensão nas semifinais do Paulistão, Tabata deve ser escalado para enfrentar o Juventus, nesta quarta-feira à noite, em São José dos Campos. Depois da folga desta segunda, os jogadores voltam aos treinos nesta terça, às 17 horas, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. Além dos quatro jogadores suspensos, Luxemburgo deve dar descanso a outros titulares, dentro da programação para time chegar bem condicionado às fases decisivas do Campeonato Paulista e da Libertadores. Os dirigentes santistas não falam sobre as negociações para a contratação de um reforço para o ataque - Amoroso e Finazzi são os mais cotados - e o empréstimo de Ávalos ou Domingos ao Sport. No Recife, a informação é de que Ávalos já acertou o salário com o clube pernambucano e que Luxemburgo teria concordado em liberar o zagueiro após as finais do Campeonato Paulista. Porém, o Sport quer a garantia de que Ávalos está recuperado da lesão no ligamento externo do joelho direito.