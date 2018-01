Rodrigo Tabata se recupera e dá volta por cima no Santos Rodrigo Tabata foi a contratação mais cara do Santos no ano passado - a metade de seus direitos federativos foi comprada do Goiás por R$ 2,5 milhões. O time venceu o Campeonato Paulista, mas a torcida nunca deixou de pegar no pé do jogador. "Um, dois, três, tira o japonês!" foi um dos refrões mais usados pela torcida ao longo de 2006. Neste ano, a situação de Tabata mudou. "Já estou bem mais maduro", diz. Longe de ser a estrela do time, começou a maioria das partidas no banco. Mas resolveu, quando entrou. Nos últimos três jogos, marcou três gols. No meio da semana, teve papel decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Defensor, que deu ao Santos a melhor campanha da Taça Libertadores. Entrou no segundo tempo, fez um gol e deu o passe para o outro. Neste domingo, foi fundamental na goleada por 4 a 1 sobre o Noroeste. Começou jogando no ataque, ao lado de Rodrigo Tiuí. E foi recuado para o meio, sua posição de origem, quando Marcos Aurélio entrou em campo. E assim marcou um golaço e deu passe para outros dois. "No ataque ou voltando para fazer o meio, estou trabalhando para conseguir oportunidades", diz Tabata. Como Zé Roberto, Pedrinho e Tiuí forçaram o terceiro cartão amarelo contra o Noroeste, é provável que Rodrigo Tabata também comece como titular no próximo jogo do Santos, quarta-feira, contra o Juventus. A partida será em São José dos Campos, porque a Vila Belmiro estará interditada, como punição pelas brigas de torcidas no jogo contra o São Paulo, em 18 de março.