Rodrigo Taddei deixa hospital na Itália O lateral Rodrigo Taddei, do Siena, recebeu alta na tarde desta quarta-feira do hospital de Piacenza em que estava internado desde a manhã de domingo. O brasileiro teve apenas ferimentos superficiais no acidente de carro em que estavam seu irmão Leonardo, que morreu, além do atacante Pinga e outros dois amigos. Os pais de Taddei o acompanham na Itália e preparam o traslado do corpo de Leonardo. Pinga, que também atua no Siena, continua internado, por precaução, mas pode ser liberado nesta quinta-feira.